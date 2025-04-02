Ту-22М3 розбився у Росії: у мережі показали епічні кадри
- У Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, що виконував плановий політ; літак впав поблизу населеного пункту Буреть.
- Чотири члени екіпажу нібито катапультувалися, проте загинув один пілот; причиною аварії вважається технічна несправність.
В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. В мережі показали кадри з місця падіння російського літака.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У Росії розбився Ту-22М3
Увечері 2 квітня стало відомо, що в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який виконував плановий політ. Літак впав недалеко від населеного пункту Буреть Усольського району Іркутської області.
Також в мережі вже з'явилися перші кадри з місця падіння Ту-22М3. На них можна побачити, що уламки фюзеляжу літака розкидало прямо по дорозі.
Кадри з місця падіння Ту-22М3: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)
За інформацією росЗМІ, 4 члени екіпажу літака нібито змогли катапультуватися. Зазначається, що загинув 1 пілот. Причиною аварії називають технічну несправність.
Горять уламки Ту-22М3: дивіться відео
Зауважимо, що Ту-22М3 – один з найдорожчих літаків, які є в Росії.