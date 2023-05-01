Військовий оглядач пояснив, навіщо Росія підняла так багато ракетоносіїв

У ніч проти 1 травня російські загарбники вчергове обстріляли територію України. Повідомлялося, що тепер ворог зосередився на пошуку центрів логістичного забезпечення ЗСУ.

Ба більше, окупанти змінюють не лише цілі, а й тактику самого нальоту – від його початку і до моменту завдання удару. Наприклад, цього разу ми побачили обмежений боєкомплект. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Загарбники обмежені в ресурсах

У повітряному просторі Росії перебувало 17 ракетоносців-бомбардувальників Ту-95 МС. Вони мають максимальне навантаження 8 ракет Х-101, а модернізовані – 16 ракет. Але ми побачили удар 18 ракетами, до якого були залучені 9 Ту-95МС, а також – 2 Ту-160, які раніше не використовувалися.

Навіщо вони підійняли таку кількість? Щоб заплутати нашу ППО. Вони розуміють, що з перших хвилин, як Ту-95 здіймається у повітря, ми відстежуємо його траєкторію і можемо розрахувати, за якими напрямками будуть відбуватися пуски,

– говорить Коваленко.

Декілька годин росіяни тримали літаки у повітрі. Підіймають усе, що є в наявності. Фактично, вони виконали пуск по 1 – 2 ракети з кожного літака, а не по 8.

Це свідчить про те, що в них не лише обмежений ресурс ракет, а й ресурс літаків. Їхнє застосування ще з часів Радянського Союзу вносить свої негативні корективи. Вони не можуть використовувати максимальне навантаження,

– стверджує військово-політичний оглядач.

Так, завдати удару 100 або більше ракетами авіаційного базування росіяни не зможуть. Ще з 2022 року була інформація, що росіяни не мають можливості навантажувати свої літаки на 2 – 4 одиниці крилатих ракет Х-101.

"Намагаються адаптуватися, намагаються завдавати ударів по інших об'єктах. При цьому вони критично обмежені в ресурсі – як самих засобів ураження, так і їхніх носіїв", – підсумував Коваленко.

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