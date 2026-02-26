Ту-95МС і Ту-160 у повітрі: під ранок можлива масована ракетна атака

Ворог підняв свою стратегічну авіацію у повітря, здатну нести крилаті ракети. Мовиться про щонайменше 4 борти.

Монітори попереджають про загрозу ракетного обстрілу. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у Києві тривога: куди летять ворожі БпЛА

Що відомо про загрозу масованої ракетної атаки 26 лютого?

Станом на 4 ранку відомо, що монітори фіксують зліт у Росії щонайменше 2 бортів Ту-95МС з "Оленьї" та 2 Ту-160 з "Енгельса".

Можливий ракетний обстріл ближче до 6 ранку. Пуски крилатих ракет Х-101 ворожі борти можуть здійснити ближче до 5 ранку, і за годину ті здатні долетіли до нашого повітряного простору.

Кількість бортів може зростати. Наразі вони летять у напрямку Каспійського регіону Росії.

Наголошуємо, що водночас триває атака БпЛА, і ще ворог активно застосовує балістику.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.