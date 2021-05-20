Мої люди туди не заїдуть, – Зеленський про держдачі

Ревізія державних дач триває. У цих 100 будівлях завжди жили чиновники. Президент Володимир Зеленський вважає, що це несправедливо.

Зеленський наголосив, що чиновники можуть там жити лише тоді, поки вони працюють. Тому й попросив ревізію будівель.

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Я нормально відношусь, але там живуть діти цих чиновників, їх родичі та навіть друзі,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що вони мають поїхати. Потім влада преставить концепцію, що передбачатиме, хто та за яких умов зможе там жити. Зеленський зауважив, що можна говорити про те, аби чиновники на час своєї роботи могли орендувати ці дачі за ринковими цінами.

"Мої люди туди не заїдуть, не переживайте", – додав Зеленський.

Зеленський взявся за державні дачі: коротко

13 травня відбулось чергове засідання РНБО, на якому розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання провести аудит земель і резиденцій та встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право.

Він навіть анонсував "велике переселення цих народів". Згадав про людей на прізвище Піскун, Ландік, Васюник; міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову; віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка.

До речі Я звідти з'їду, – ексгенпрокурор Піскун каже, що його виселили з державної дачі