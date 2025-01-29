Потенційні кандидати: чи є в команді Трампа посадовці, які виступають проти України

Представники команди Трампа лише починають займати свої посади. Там є один з кандидатів, до якого може бути багато питань щодо підтримки України.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Адріана Кучер, яка перебуває у США, серед тих чиновників, які були затверджені в Сенаті, не було людей, яких можна запідозрити у прихильності до Росії. Держсекретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет не підтримували Росію.

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Є питання до потенційної голови Нацрозвідки

Як розповіла Кучер, вже 30 січня один із комітетів Сенату розглядатиме кандидатуру одіозної Тулсі Габбард на посаду голови Нацрозвідки США. Свого часу вона публічно підтримувала режим Башара Асада в Сирії. Також Габбард вважала, що США і НАТО спровокували Росію на війну проти України. А в нашій державі нібито діють "біолабораторії".

З приводу кандидатури Габбар вже лунала критика серед демократів та частково серед республіканців. Однак станом на зараз можна сказати, що її шанси на проходження на посаду підвищилися.

Очільник комітету, де розглядатимуть Габбард, сенатор Коттон сказав, що буде підтримувати її кандидатуру. Однак співголова комітету від демократів висловлював занепокоєння щодо Габбард. Він казав, що буде прискіпливим до кандидатури та матиме до неї питання,

– зауважила Кучер.

Кандидат на посаду голови Нацрозвідки США є важливим для України. Саме він матиме доступ до чутливої інформації щодо війни Росії проти України.

Додамо, на початку повномасштабної війни Габбард закликала Байдена, Зеленського та Путіна "відкласти геополітику в бік та перейнятися "духом Алохи". На її думку, Україна мала б бути нейтральною країною, яка не вступатиме у союз зі США чи Росією.