Зранку Львів окутав дуже густий туман: фото небезпечного явища
Зранку у Львові фіксували дуже густий туман, який вплинув на життєдіяльність міста. Такого явища в місті не фіксували давно.
Туман у місті був на стільки сильний, що на Скнилівському мості трапилось потрійне ДТП за участю 27 автівок.
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Подробиці події
Туман у деяких районах Львова був настільки густий, що не було видно будівлі на відстані 150 – 200 метрів. По місту були корки та ДТП.
За даними Укргідрометцентру, вологість повітря становила 100%, тож багатьом людям було важко дихати.
Варто зауважити, що оптимальна для людини вологість повітря – 40 – 60%.
Туман у Львові: фото журналістів 24 Каналу
Про те, що у місті буде густий туман, 20 березня попереджали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Поліція закликала водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
Через туман у Львові трапилась ДТП за участі 27 авто
- Зранку 21 березня мер міста Андрій Садовий повідомив про аварії за участі близько 27 авто на Скнилівському мості.
- Через туман та ДТП рух шляхопроводом обмежили. Водіям порадили об'їжджати міст через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.
- Приблизно через годину після аварії львівська міськрада повідомила, що постраждалих внаслідок аварії немає.
- Наразі туман в місті розсіюється – громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Однак по Скнилівському мості автобуси курсують з затримкою.