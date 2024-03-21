Зранку Львів окутав дуже густий туман: фото небезпечного явища

Зранку у Львові фіксували дуже густий туман, який вплинув на життєдіяльність міста. Такого явища в місті не фіксували давно.

Туман у місті був на стільки сильний, що на Скнилівському мості трапилось потрійне ДТП за участю 27 автівок.

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Подробиці події

Туман у деяких районах Львова був настільки густий, що не було видно будівлі на відстані 150 – 200 метрів. По місту були корки та ДТП.

За даними Укргідрометцентру, вологість повітря становила 100%, тож багатьом людям було важко дихати.

Варто зауважити, що оптимальна для людини вологість повітря – 40 – 60%.

Туман у Львові: фото журналістів 24 Каналу

Про те, що у місті буде густий туман, 20 березня попереджали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Поліція закликала водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Через туман у Львові трапилась ДТП за участі 27 авто

Зранку 21 березня мер міста Андрій Садовий повідомив про аварії за участі близько 27 авто на Скнилівському мості.

Через туман та ДТП рух шляхопроводом обмежили. Водіям порадили об'їжджати міст через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.

Приблизно через годину після аварії львівська міськрада повідомила, що постраждалих внаслідок аварії немає.

Наразі туман в місті розсіюється – громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Однак по Скнилівському мості автобуси курсують з затримкою.