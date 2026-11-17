Мінінфраструктури 17 листопада розпочало підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Альтернативний підземний шлях має захистити логістику столиці на тлі регулярних російських ударів по мостах.

Для втілення масштабного проєкту відомство провело робочу зустріч із представниками американської компанії Robbins. Про узгодження перших кроків та технологічних рішень у телеграм-каналі розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про проєкт

Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику,

– заявив Микола Калашник.

На першому етапі фахівці мають визначити маршрут, затвердити технічні параметри, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Паралельно українська сторона опрацьовує залучення міжнародних партнерів до фінансування робіт.

Американська компанія Robbins спеціалізується на прохідницькому обладнанні. Вона готова не лише надати спецтехніку, а й навчити українських фахівців та забезпечити повний інженерний супровід будівництва.

Необхідність підземного сполучення виникла через постійні російські атаки на мостову інфраструктуру столиці. Раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошував, що тимчасові переправи не витримають навантажень і потрібно збудувати саме тунель під Дніпром для довгострокової безпеки міста.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни спрямували 4 балістичні ракети по Південному мосту та 3 по Північному.