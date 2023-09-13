"Тунець" – все, капець: у Чорному морі українські захисники знищили ще один ворожий катер

У Чорному морі українські захисники знищили черговий "Тунець". Це – ворожий катер, який окупанти використовують для своїх терористичних цілей.

Російським окупантам завдають колосальних втрат. Зокрема, вдалося "мінуснути" вже два ворожих катери типу КС-701 "Тунець".

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В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Разом до Перемоги,

– мовиться у повідомленні.

Раніше один "Тунець" вже відправили вслід за "Москвою"

Вересень – нещасливий місяць для "Тунців". Раніше Військово-морські сили ЗСУ вже повідомили про знищення такого ворожого катера. Радісна подія сталася 3 вересня. Тоді окупанти намагалися висадитися. Однак все пішло не за планом. Російським окупантам завдали втрат. Зокрема, було 6 "двохсотих" та 2 "трьохсотих".

Російські загарбники не мають жодних шансів реалізувати хоча б якісь свої плани. Ворога успішно "пакетизують". Станом на 13 серпня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що відправити на концерт до Кобзона вдалося вже 270 350 окупантів. Окрім того, герої ЗСУ "мінуснули" чимало ворожої зброї та техніки. Окупантам вже час зрозуміти: у них немає жодного майбутнього.