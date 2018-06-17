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Туніс – Англія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Туніс – Англія анонс матчу Чемпіонату світу 2018 18 червня
Туніс – Англія анонс матчу Чемпіонату світу 2018 18 червня

Збірні Тунісу та Англії на Чемпіонаті світу з футболу зіграють у понеділок, 18 червня.

Збірна Англії на цьому турнірі не є серед фаворитів. Саме відсутність цього статусу дає більше переваг команді – на неї не відбувається зайвий тиск вболівальників та медіа. І гравці можуть зосередитися на самій грі.

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Розпочати виступ на Чемпіонаті світу команді Гарета Саутгейта доведеться з матчу проти збірної Тунісу. Не найгірший варіант, зважаючи на те, що у квартеті є ще збірна Бельгії. Хоча збірна Панами у цьому випадку виглядає більш зручним суперником.

Збірні Англії та Тунісу вже виступали на чемпіонаті світу в одній групі. Було це в 1998 році у Франції. До речі, участь у цій грі прийняв нинішній наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт. Тоді англійці перемогли 2:0. Такий же шанс на перемогу вони мають і зараз, на думу букмекерів.

Читайте також: Туніс – Англія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Збірна Тунісу, для якої це п’ята участь у Мундіалі, два попередні чемпіонати світу пропускала. Команда за всю історію так і не зуміла жодного разу подолати груповий етап ЧС. При цьому в останніх 11 матчах "орли Карфагену" не могли одержати перемогу над суперником. Сама ж команда складається з гравців як внутрішнього чемпіонату, так і французької першості. Попри це, Туніс перед Мундіалем двічі зіграв у нічию з Португалією та Туреччиною 2:2, і поступився Іспанії 1:0. Англійці ж за цей час обіграли Коста-Рику та Нігерію.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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