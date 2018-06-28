Туніс здобув вольову перемогу над Панамою після автоголу захисника

Збірні Тунісу та Панами на Чемпіонаті світу втратили шанси на вихід у плей-оф. Тож в протистоянні одна з одною команди могли програти у своє задоволення. Та фанатів.

Хоча стимул для обох команд був – здобути перемогу на Чемпіонаті світу. І байдуже, що вона вже ні на що не впливає.

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Гра виявилася позбавлено видовищності. Туніс, як фаворит протистояння, намагався забити гол ще у першому таймі, та надаремно. Натомість пропустив сам. Після розіграшу штрафного гравцями Панами удари Торреса заблокувалися. Однак коли м'яч потрапив до Родрігеса, і гравець наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, вчасно завадити йому ніхто не зумів. Окрім того не надто сильний удар, і м'яч зачіпає спину когось з гравців збірної Тунісу, після чого влітає у ворота повз голкіпера.

Відігрався Туніс вже по перерві. Команда і до того більше володіла м'ячем. А коли забивала голи, продемонструвала майже феноменальну швидкість передачі м'яча. Спочатку Бен-Юссеф в дотик замикав простріл від Хазрі з декількох метрів, коли ніхто з суперників не встиг за його переміщенням у штрафному майданчику. А згодом і сам Хазрі замкнув пас на дальній штанзі.

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Панама мала дві нагоди, щоб зрівняти рахунок. Але голкіпер Матлауті зумів врятувати свою команду від пропущеного голу. У другому випадку панамці все-таки забили, але суддя не зарахував гол через фол.

Туніс перемагає та займає третє місце у групі. І разом з Панамою покидає турнір.

Туніс – Панама 2:1

Голи: Бен Юссеф, 51, Хазрі, 66 – Мер'я, 33 (авт)