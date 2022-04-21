Тупа небоєздатна маса, – Романюк припустив, скільки війська залишилось у Путіна

Збройні Сили України довели усім, що Росія немає другої армії світу. Якщо відкинути її ядерний потенціал і змагатися суто з військами, то це далеко не найсильніша армія, а лише – збіговисько.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він наголосив, що зараз в Росії фактично вже немає сухопутної армії.

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Нічого спільного з армією

За його словами, усе, що зараз залишилось у країни-агресорки – це ті, кого намагаються зосередити на кордоні з Україною. Угрупування зі 150 – 160 тисяч військових.

Як зазначив Романюк, серед них – великий відсоток російської гвардії, поліції та працівників федеральної служби виконання покарань. Усі вони не мають жодного стосунку до армії.

Тобто це просто тупа небоєздатна маса зі 150 – 160 тисяч осіб, яку планують кинути в Україну,

– зауважив Романюк.

Скільки залишиться після наступу

За його припущенням, якщо ЗСУ відбиватимуть хоча б 10 днів активні наступальні дії цієї "другої хвилі нападу", а щоденні втрати у російської армії будуть в межах хоча б тисячі, то за 10 днів, це близько 10 тисяч вбитих. Водночас більше наступ і не зможе тривати.

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Крім того, за середньою світовою воєнною статистикою, на 10 тисяч вбитих припадає 30 тисяч поранених. Тобто у росіян за 10 днів випаде 40 тисяч зі 150 – 160 військових, і у них залишиться ще буквально 110 – 120 тисяч живої біомаси, однак це не армія.

Вони захлиснуться й будуть змушені перейти в глуху оборону, оскільки залишаться небоєздатними та не зможуть наступати,

– підсумував Романюк.

Водночас він додав, що за 10 днів наступу їхню зброю та броньовану техніку знищать на 70% – 80%. Можливо, у якихось підрозділах на 90%.

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