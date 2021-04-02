Тупицький бореться за владу і вимагає доповідати про погрози суддям: текст розпорядження

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Олександр Тупицький видав розпорядження, в якому заявив про незаконність указу Володимира Зеленського про скасування його призначення на посаду голови Конституційного Суду. Суддів він просить звітувати йому про випадки погроз та залякувань.

Джерело:

ZN.UA

Відповідний документ є в розпорядженні видання. У ньому Тупицький намагається взяти під контроль процеси в КСУ.

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Про що йдеться у розпорядженні Тупицького

  • У першому пункті він звернувся до заступника голови КСУ Сергія Головатого з вимогою попереджувати "внесення дестабілізації у діяльність Конституційного Суду". Зокрема, суддя начебто має негайно припинити вчиняти дії, які виходять за межі повноважень, визначених розпорядженням Тупицького від 21 грудня 2020 року.
  • У шостому пункті суддя зазначає, що на період дистанційної роботи його повноваження не делегуються заступнику голови КСУ.

Відповідальність за привласнення повноважень передбачена Кримінальним кодексом України,
– пише Тупицький.

Зверніть увагу! За інформацією джерел видання в КСУ, Головатий напередодні видання указу президента про звільнення Тупицького був на Банковій. Дехто приписує ідею документу саме йому.
  • У пункті третьому Тупицький звертається до керівника Секретаріату КСУ з вимогою "довести до відома всіх суддів КСУ та працівників Секретаріату розпорядження про межі повноважень Головатого", а також "роз'яснити всім працівникам підстави та порядок звільнення суддів.

Завдання Тупицького керівнику Секретаріату КСУ, заступникам, держслужбовцям:

  • діяти відповідно до чинного законодавства України;
  • негайно повідомляти його як голову КСУ про надання доручень, які можуть бути незаконними або вносяться в неустановленій формі, або з перевищенням повноважень;
  • повідомляти його про всі випадки залякувань чи погроз.


Розпорядження Тупицького / Фото зі сайту ZN.UA


У розпорядженні Тупицький дав низку вказівок / Фото зі сайту ZN.UA

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