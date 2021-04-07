Тупицький вдається до процесуальних хитрощів, – Совгиря

Ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький вдруге проігнорував засідання суду. Так він вдається до простих процесуальних хитрощів.

Таку думку висловила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Вона також додала, якщо Тупицький і втретє не з'явиться на засідання, то на нього можуть впливати прокурори.

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"Уникати суду – це елементарні процесуальні хитрощі, але Верховний суд відкрив провадження у справі про звільнення Тупицького з посади. Сподіваюсь, що найближчим часом суд поставить крапку в цій ситуацій", – вважає Совгиря.

Вона наголосила, що Тупицького можуть притягати до відповідальності як звичайну особу.

Про запобіжний захід

На запитання журналіста, чи є підстави, щоб прокурори клопотали про посилення запобіжного заходу, Совгиря відповіла, що це має вирішуватись між прокурорами та судом.

Прокурори просять для Тупицького такий запобіжний захід – заставу у 45 тисяч гривень, носіння електронного браслета та не відвідувати будівлю КСУ.

Втім, якщо Тупицький і втретє не з'явиться на засідання, то є інші методи впливу. Все залежить від рішення суду.

Це юридична справа. Прокурори мають певний арсенал заходів, які можуть застосувати в таких ситуаціях,

– додала вона.

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