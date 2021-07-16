Тупицькому оголосили нову підозру: втручався у систему казначейства

16 липня 2021 , 12:45
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Відсторонений очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав нову підозру. Вона стосується втручання в систему дистанційного обслуговування клієнтів казначейства.

У змові з Олександром Тупицьким була головна бухгалтерка Конституційного Суду. Відтак вони удвох підробили інформацію про одного з дійсних підписувачів автоматизованої системи Держказначейства. 

До речі На Тупицького чекають суди за його злочини, – Зеленський неприємно здивований рішенням ВС

Співучасник злочину – головна бухгалтерка

Слідчі повідомляють, що Тупицький передав свій особистий ключ із кваліфікаційним електронним підписом головній бухгалтерці. Він надав вказівку його використовувати під його ж іменем. Відтак в автоматизовану систему вносили неправдиві дані.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора не повідомляють імені причетної до справи бухгалтерки. Втім, на сайті Конституційного Суду зазначено, що це Наталія Осницька.

Втручання у систему відбувалися навіть тоді, коли сам Тупицький перебував за кордоном. Зокрема, таким чином підписали понад 200 документів:

  • електронні платіжні доручення,
  • електронні документи з бюджетних зобов'язань,
  • з розподілу показників зведених кошторисів,
  • розподілу відкритих асигнувань,
  • кошторисні призначення.

Зазначимо, що лише 2 дні – 14 липня – тому Верховний Суд фактично повернув посаду Тупицькому. Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького своїм указом і скасував його призначення у КСУ. Втім, у ВС рішення Зеленського визнали неправомірними.

Інші справи Олександра Тупицького

  • На початку 2021 року Олександр Тупицький отримав підозру про надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
  • Йдеться про те, що з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка. Справа стосується махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.
  • У цій справі Тупицький не з'являвся на засідання суду і відтак йому не могли обрати запобіжний захід.
  • Інша справа стосувалася неправдивого декларування Тупицького. Він не вказав ділянки, які має у Криму. Втім, Голосіївський районний суд Києва цю справу закрив.
  • 1 березня 2021 року ДБР порушило проти Тупицького кримінальну справу про самоправство.
Автор: Вероніка Климська