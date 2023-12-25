Через вбивство солдатів: у Туреччині заявили про завдання ударів по Сирії й Іраку

У Туреччині 25 грудня заявили, що завдали нових ударів по військових формуваннях у Сирії та на півночі Іраку. Це сталося після того, як в іракській державі у боях загинули турецькі солдати.

Внаслідок цього турецьким військово-повітряним силам вдалося "нейтралізувати" 26 курдських бойовиків. Це вже 3 операція Туреччини проти курдських бойовиків за останні 3 дні.

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Туреччина заявила про чергові успішні операції проти курдських бойовиків

Міністерство оборони Туреччини 23 грудня заявило, що 12 турецьких солдатів загинули під час запеклої битви з Робітничою партією Курдистану на півночі Іраку. У відповідь на це Анкара швидко розпочала серію авіаударів і операцій у регіоні.

Надаючи оновлену інформацію про ситуацію, Міністерство оборони Туреччини оголосило 25 грудня про "нейтралізацію" щонайменше 26 курдських бойовиків як прямий наслідок ударів у відповідь. У турецькому Міноборони зазначили, що такі заходи були вжиті, щоб гарантувати безпеку турецьких сил і приборкати загрозу з боку РПК.

До цього міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер оголосив 24 грудня, що ще 30 членів РПК були нейтралізовані під час транскордонних операцій, проведених Туреччиною в районі північного Іраку.

Крім того, турецька поліція також взяла під варту 52 особи під час молодіжного заходу, організованого прокурдською Партією народної рівності та демократії (DEM) у південно-східній провінції Діярбакир.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив, що цих підозрюваних затримали за звинуваченнями у "прославленні злочину та злочинця", а також у "поширенні пропаганди терористичної організації". У зв'язку з цим інцидентом видані ордери на арешт інших осіб.

Раніше Туреччина завдала ударів по півночі Іраку

У Міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що 1 жовтня 2023 року військові вдарили по курдських бойовиках на півночі Іраку. Внаслідок військової повітряної операції вдалося знищити більш ніж 20 цілей.

Представники турецького Міноборони зауважили, що збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку. У міністерстві наголосили, що ці території контролюють терористи з Робітничої партії Курдистану та Союзу громад Курдистану.

У Туреччині наголосили, що ця повітряна операція стала відповіддю на спробу теракту в Анкарі, що стався 1 жовтня 2023 року. Тоді біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини пролунав вибух.

Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією у Туреччині, США і Європейському Союзі.