Туреччина готова відправити судно для евакуації захисників "Азовсталі"

Україна у режимі нон-стоп шукає можливостей врятувати захисників із заблокованого ворогом заводу "Азовсталь". Про готовність евакуювати наших військових морем офіційно заявила Туреччина.

Речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калін 14 травня підтвердив, що його країна готова надати судно для того, щоб вивезти із маріупольского заводу наших захисників та захисниць. Він зазначив, що особисто обговорював цю пропозицію з Володимиром Зеленським ще два тижні тому, й вона залишається на "столі перемовин", втім Москва не дає згоди на здійснення такого плану евакуації.

Важливо Ворог продовжує штурм "Азовсталі": скидає авіабомби, задіює важку артилерію і танки

План Туреччини з евакуації захисників "Азовсталі"

За словами Каліна, план передбачає, що українські захисники та захисниці будуть евакуйовані з "Азовсталі" сушею до порту Бердянська, який, як і Маріуполь, розташований на Азовському морі. Після цього турецьке судно доставить їх через Чорне море у Стамбул.

Якщо це вдасться зробити таким чином, ми будемо дуже раді допомогти. Ми готові. Фактично, наше судно готове відправитись й доставити поранених та решту людей у Туреччину,

– заявив речник Ердогана.

Турецький посадовець додав, що вивезення українських військових через Бердянськ морем була однією з низки пропозицій стосовно припинення вогню та здійснення евакуації. "Це все ще можливо. Я вірю, що це може відбутись", – підкреслив Калін.

До слова, речник президента Туреччини запевнив, що судно наразі дислокується у Стамбулі й готове вирушити на евакуаційну місію, втім наразі очікується остаточне рішення з боку Росії та України.

Евакуація українських військових з "Азовсталі": останні новини

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що українська влада щільно працює над можливістю вивезти важкопоранених бійців з "Азовсталі". Перемовини стосовно цього питання тривають.

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман закликав Ізраїль допомогти врятувати українських захисників з Маріуполя.

Депутати Маріупольської міської ради також оприлюднили офіційне звернення до Міністерства закордонних справ України із закликом застосувати усі можливі міжнародні інструменти, щоб евакуювати українських воїнів з Маріуполя.

Згодом Ірина Верещук зустрілась із родичами захисників "Азовсталі". Вона запевнила, що спільними силами їх таки вдасться врятувати.

Зверніть увагу – радник мера Маріуполя надав оперативну інформацію про ситуацію на заводі "Азовсталь": дивіться відео