Путін уже програвав Ердогану: у Росії бояться, що Туреччина відправить миротворців в Україну

У Туреччині готові розглянути можливість відправлення своїх військових угруповань в Україну. Мовиться про миротворчу місію після ймовірного завершення російсько-української війни для того, щоб контролювати дотримання правил угоди.

Експерт з українсько-арабських відносин та головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах розповів 24 Каналу, що Владімір Путін дуже боїться присутності іноземних миротворців на території України. Диктатор розуміє, що війська Туреччини чи інших європейських країн, у випадку повторного нападу Росії, можуть відреагувати на агресію.

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"Це невигідно Путіну, адже йому завжди потрібні угоди, які потім з легкістю можна порушити. А з Туреччиною це буде зробити складніше, адже диктатор до смерті боїться Реджепа Ердогана", – сказав він.

На якому рівні відносини Туреччини та Росії

Мохаммад Фараджаллах підкреслив, що присутність будь-яких миротворців на території України піде на користь, щоб зберігати ймовірний мир.

Дуже важливо, що президент Туреччини заявляв, що його країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. На думку експерта з українсько-арабських відносин, це набагато важливіше, ніж повідомлення про зустрічі турецьких та російських представників.

Позиція Туреччини щодо Росії не змінюється. Відносини між цими країнами завжди були й будуть ворожими. Ніхто не зміг обіграти Путіна так, як Ердоган, зокрема він погодив вступ Фінляндії й Швеції в НАТО та сприяв витісненню російських військ із Сирії,

– зауважив Мохаммад Фараджаллах.

Він вважає, що турецька влада тримає своїх ворогів дуже близько, щоб мати на них вплив.

Росія неодноразово програвала війни та протистояння, у яких була зацікавлена Туреччина. Мовиться про Кавказ, Сирію чи Лівію.

Дуже цінно, що Реджеп Ердоган дотримується власних переконань. Демонстрація солідарності з Україною у той момент, коли головний партнер (США – 24 Канал) іде, говорить про багато чого. Туреччина хоробра країна, а позиція її незмінна,

– зауважив експерт з українсько-арабських відносин.

Він додав, що, попри потребу Туреччини у грошах США, там не змінили власних цінностей.

Зазначимо, у Міноборони Туреччини наголосили, що підтримують ініціативи, спрямовані на мир і стабільність у регіоні, зокрема відбудову України. Остаточне рішення щодо участі в миротворчої місії турецька влада ухвалюватиме після консультацій із зацікавленими сторонами.