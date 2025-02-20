Путін до смерті цього боїться: Туреччина може серйозно допомогти Україні

Диктатор Владімір Путін серйозно побоюється, що Туреччина стане союзником України та надасть їй гарантії безпеки. Однак найбільший страх Кремля – можливість того, що турецький президент Реджеп Ердоган відправить свої війська на українську територію.

Анкара вже неодноразово заявляла про готовність до такого кроку та має військові бази в кількох країнах. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллал.

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Дії Туреччини, яких найбільше боїться Путін

Україні необхідно створити демілітаризовану зону на всій лінії кордону, де між нею та агресором будуть присутні міжнародні війська та спостерігачі. Туреччина є однією з тих країн, що не бояться відправляти свої війська за кордон. Вона має військові бази в Сирії, Катарі, Лівії, і планує посилити свою присутність в Сомалі та інших державах.

Ердоган неодноразово заявляв про готовність відправити турецькі війська до України на лінію кордону, щоб було видно, хто порушує мир. І Путін боїться цього до смерті,

– підкреслив експерт з українсько-арабських відносин.

Як Туреччина може ще посилити Україну

Туреччина – це не лише сильний перемовник, але й держава, яку Путін боїться, оскільки нещодавно вона перемогла Росію в Сирії. Анкара та сирійський народ стали переможцями, а Росія й Іран зазнали поразки. Враховуючи це, Туреччина може суттєво посилити свій регіональний вплив, що є дуже небажаним для Кремля.

Туреччина також зацікавлена у відновленні української інфраструктури, уже маємо з нею масштабні проєкти,

– зазначив Мохаммад Фараджаллал.

Найважливіше, що демаркація морських кордонів між Україною та Туреччиною наразі неможлива через окупацію Криму. Це заважає Анкарі видобувати газ у Чорному морі, завдаючи їй економічних збитків через Росію.

Якщо Путін вважає себе "царем", то є султан, який може вплинути на його амбіції,

– додав він.

Туреччина підтримала Азербайджан у війні з Вірменією, а також сирійську опозицію в боротьбі з режимом Башара Асада. Це лише підсилює побоювання Путіна, що Туреччина стане союзником України та надасть їй гарантії безпеки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів зустріч з турецьким колегою Реджепом Ердоганом у Стамбулі, доки Росія та США вели переговори в Ер-Ріяді. І це був дуже вдалий маневр, вважає російський політтехнолог Аббас Галлямов.