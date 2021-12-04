Туреччина може зіграти роль, – речник Ердогана про Україну та Росію

Ібрагім Калин – речник Реджепа Ердогана – заявив, що Анкара проти загострення напруженості між Росією та Україною. Саме тому Туреччина готова надати майданчик для діалогу, а також сприяти йому.

Спікер Ердогана наголосив, що Туреччина готова зробити усе, що в її силах, аби запобігти новому витку ескалації. Окрім того, країна може стати посередником для діалогу між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

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За словами Калина, найкращим рішенням було б, щоб Україна та Росія самі врегулювали ситуацію.

Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу, – наголосив Калин.

За словами речника, президент Туреччини може зробити конструктивний крок та організувати діалог Путіна та Зеленського. Це сприятиме зниженню напруженості.

Путін і Ердоган провели переговори

Переговори Путіна та Ердогана відбулися 3 грудня.

В Управлінні комунікації президента Туреччини розповіли, що під час переговорів політики обговорили:

останні події у Вірменії та в Азербайджані;

питання України та Росії;

використання Bayraktar;

питання Сирії та Лівії.

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