Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400

Україна, на жаль, так і не отримає від Туреччини зенітно-ракетні комплекси С-400. Раніше про це Туреччину просили США.

Позицію Анкари озвучив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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За його словами, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет ?",

– заявив Чавушоглу.

Глава МЗС заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну. Раніше Чавушоглу заявляв, що Анкара прагне якнайшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів.

Навіщо Україні С-400

Для обстрілів України Росія використовує увесь наявний спектр ракетного озброєння — крилаті, балістичні, авіаційні керовані та навіть зенітні ракети. Також країна-агресор уже використовувала С-300 для ударів по містах, наприклад по Харкову чи Миколаєву, але Київ атакували C-300 та C-400 – вперше.

"С-300" — це розроблений в СРСР наприкінці 1960-х років зенітно-ракетний комплекс. Він створювався для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 метрів до 27 кілометрів, та відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. У Росії "С-400" прийняли на озброєння у 2007 році. Крім того, комплекси продавалися Туреччині, Індії та Китаю.

Україна потребує цих комплексів, щоб збивати російські ракети.