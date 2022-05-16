Туреччина не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО, нехай не ображаються, – Ердоган

Фінляндія та Швеція офіційно заявили про свої наміри подати заявки на вступ до НАТО. Однак не всі члени Альянсу вітають це рішення – президент Туреччини наразі не готовий прийняти ці країни.

Реджеп Ердоган і раніше заявляв про те, що має сумніви стосовно майбутнього членства Фінляндії та Швеції в Північноатлантичному Альянсі. Після ухвалення остаточного рішення цими країнами турецький лідер продовжив наполягати на своєму.

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Чому Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Ердоган заявив, що не погодиться на вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, бо ті запровадили санкції проти Туреччини.

Ми не можемо сказати "так" щодо вступу в НАТО тим, хто вводить санкції проти Туреччини,

– прокоментував майбутні заявки Фінляндії та Швеції Ердоган.

Крім того, президент Туреччини продовжує звинувачувати кандидатів на членство у НАТО у підтримці та укриванні терористів. Йдеться про Робітничу партію Курдистану, яку розглядають як терористичну організацію у Туреччині, США та ЄС. Разом із тим, у Фінляндії та Швеції, за словами Ердогана, її підтримують.

"Фінляндія та Швеція не мають чіткої позиції проти терористичних угрупувань", – вкотре заявив він.

Нагадаємо, що для розв'язання суперечливих питань Швеція планує відправити до Туреччини своїх дипломатів. Вони мають провести переговори та спробувати переконати Анкару підтримати їхній вступ до Альянсу. Результат цих перемовин матиме важливе значення, адже для набуття новою країною членства у НАТО необхідне схвалення усіх його членів.

Чому Фінляндія та Швеція вирішили вступати до НАТО

Фінляндія та Швеція ухвалили офіційні рішення вступу до Північноатлантичного Альянсу 15 та 16 травня відповідно. Приводом до цього стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для Швеції цей крок стане історичним, адже завершить більше ніж 200-річний нейтралітет держави.

Більшість країн-членів НАТО схвалюють це рішення та вважають його важливим для укріплення власної безпеки.

Росія, через дії якої, власне, все і зав'язалося, відреагувала на рішення скандинавських країн традиційно – погрозами. Там заявили, що з приєднанням до Альянсу "безпека у Фінляндії та Швеції точно не зміцниться".

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