Туреччина не пропустить в Чорне море мінно-пошукові кораблі: у Зеленського відреагували

Днями Туреччина оголосила, що не пропустить через свою територію бойові кораблі, які Захід хотів би передати Україні. Однак така позиція не стала для Києва несподіванкою з огляду на послідовну демонстрацію Анкарою нейтралітету.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він поділяє думку, що застосування Туреччиною положень доктрини Монтрьо щодо українських суден є цілком адекватним рішенням з юридичної точки зору.

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Чому позиція Туреччини є виваженою

З лютого 2022 року Україна веде оборонну війна, захист своїх національних інтересів, своєї території, свого права на життя. І одним із вимірів цієї війни стало протистояння на Чорному морі.

Туреччина ж контролює важливу частину акваторії Чорного моря – протоки, що з'єднують його із Середземним морем та басейном Атлантичного океану. І в питанні використання її проток для військових кораблів Туреччина підкреслено дотримується нейтральної позиції протягом усієї війни. І Україна ставиться до цього із розумінням.

"У цієї точки зору є юридична складова, яка забороняє надавати свої протоки для військового транспорту. І Туреччина дуже-дуже прискіпливо дотримується цих норм", – зазначив Подоляк.

У 2022 році Туреччина не пропустила в Чорне море 5 російських воєнних кораблів, що на той час перебували у Середземному. Відповідно, ці судна не взяли участі в російсько-українській війні.

Радник ОПУ наголосив, що не варто забувати позицію Туреччини щодо зернових коридорів та організації переговорного процесу з Росією щодо обміну полонених. Це стало можливим саме завдяки нейтралітету цієї країни, який дозволив їй бути посередником у гуманітарних процесах, наприклад, щодо обміну і пошуку дітей.

"Ці юридичні обмеження (доктрина Монтрьо – 24 Канал) схвалені великою кількістю країн. Тому ми не можемо сказати, що Туреччина ухвалює якісь антиукраїнські рішення. Вона просто попереджає, як це буде виглядати з точки зору нормативних документів", – зазначив посадовець.

Що відомо про позицію Туреччини