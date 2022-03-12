Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців

Державні ЗМІ Туреччини повідомили, що офіційна Анкара переносить посольство з Києва до Чернівців. Причина – остерігається нападу росіян на столицю України.

Журналісти навели заяву речника МЗС Туреччини Танджу Білгіча. Також відомо, що Туреччина міркує, як евакуювати своїх громадян, які застрягли серед бойових дій по всій Україні.

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Туреччина переносить посольство в Україні

Член НАТО Туреччина має морський кордон із Росією та Україною у Чорному морі, тож намагається якось утримати добрі зв’язки з обома країнами. Досі вона була однією з останніх країн, які працювали у дипломатичних представництвах в Україні без перенесень.

Та 11 березня Туреччина оголосила, що перевозить своє посольство у Києві до міста Чернівці на тлі повідомлень про запланований російський напад на українську столицю.

Зауважимо, все це відбулося на наступний день після того, як перемовин Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у Туреччині, які відбулися 10 березня, завершилися з відсутністю результатів.

А тим часом:

У маріупольській мечеті ховаються 86 громадян Туреччини, які просять про допомогу Ердогана.

А генсек Альянсу Столтенберг нагадав Туреччині, що чекає на санкції проти Росії від усіх членів НАТО.

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