У Туреччині пояснили, чому підтримують розширення НАТО

У Туреччині пояснили, що географічне розширення НАТО є ключем до тривалого миру й стабільності у світі. Анкара також зауважила, що Реджеп Ердоган підтвердив підтримку набуття членства України в Альянсі.

Позицію країни пояснив у своїй статті глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун. Він пояснив, що розширення НАТО відбувається не проти якоїсь певної країни.

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Яка позиція Туреччини щодо розширення НАТО

Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а для перетворення Альянсу у всеохопну безпекову організацію, що допоможе досягти стабільності,

– заявив Алтун.

Він пояснив, що Анкара:

ніколи не цуралася найскладніших операцій альянсу в різних куточках світу;

активно протидіє новим викликам, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО, у дедалі більш нестабільному світі, повному загроз і нових видів військових дій.

Також напередодні саміту НАТО у Вільнюсі "президент Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччиною набуття членства у НАТО Україною".

"Як держава із другою за розміром армією у НАТО, Туреччина переконана, що розширення Альянсу – це ключ до тривалого миру й стабільності у світі. Саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини", – заявив речник президента Туреччини.

Він додав, що, контролюючи сухопутний міст між Сходом й Заходом, а також морські шляхи до Чорного моря, для Туреччини критично важливо залишатися у Західному таборі.

Давня й глибока відданість Туреччини НАТО береже Європу. Постійна залученість Туреччини – життєво важлива для безпеки континенту,

– підсумував він.

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