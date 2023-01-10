У Туреччині підтримали українську "формулу миру"

Туреччина висловила підтримку "формулі миру", яку запропонував президент Володимир Зеленський в листопаді 2022 року. Однак Анкара знову наголошує на перемовинах.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а президент Реджеп Таїп Ердоган прагне припинення вогню та тривалого миру.

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У Туреччині говорять про перемовини

Чавушоглу зазначив, що мета Туреччини – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Міністр переконаний, що війна має закінчитись за столом переговорів. Стверджує, чим швидше це станеться, тим краще.

Росія зараз висловлює готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу,

– наголосив Чавушоглу.

Нагадаємо, Ердоган 5 січня провів розмову з президентом Володимиром Зеленський. Говорили про турецьку підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також про питання "зернового коридору".

Перед цим він спілкувався з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Українська формула миру: коротко

Формула миру, яку пропонував Зеленський, включає 10 пунктів. Від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

Президент наголошував, що одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули.