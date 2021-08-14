Туреччина потерпає від повеней, Греція – у вогні: Європу охопила смертельна негода

Потужні зливи вдарили по чорноморських провінціях Туреччини. Внаслідок негоди загинули вже 40 осіб, понад 300 – постраждали. Водночас у Греції не вщухають масштабні лісові пожежі. Вогнеборці вже кілька тижнів борються зі стихією.

Повені в Туреччині

Через рясні опади багато міст у Туреччині ішли під воду. В частині районів сталися зсуви ґрунту. Президент Реджеп Ердоган оголосив зоною стихійного лиха провінції Стамбул, Синоп та Айдин на півночі країни.

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За словами представників місцевої влади, жертв масштабних підтоплень може бути більше. Пошуково-рятувальна операція в північних провінціях Туреччини наразі триває.

До уражених регіонів направили додаткові підрозділи рятувальників для надання допомоги місцевому населенню. Люди у розпачі, адже за одну ніч втратили все своє майно.



Туреччина страждає від руйнівних повеней / Фото Associated Press

Потопило північ Туреччини лише через тиждень після того, як на півдні країни змогли взяти під контроль масштабні лісові пожежі. Там вогонь знищив кілька тисяч гектарів лісових угідь. З частини курортних місць довелося евакуювати туристів.

Від вогню загинуло 8 людей. Понад 100 – дістали ушкодження. Місцеві екологи б'ють на сполох. Адже такі природні аномалії є наслідком глобальних кліматичних змін.

"Засухи і лісові пожежі можуть трапитися. Але кліматичні зміни роблять ці зміни інтенсивнішими, тривалішими. Вони поширюються на райони, де раніше ми цього не спостерігали. Тож ситуація лише погіршується", – зазначив дослідник клімату Босфорського університету Левент Курназ.

Лісові пожежі в Греції

Наслідки глобального потепління відчувають і греки. Влітку місцевим МНС-никам доводиться боротися з безпрецедентними лісовими пожежами. Вогонь вже знищив 85 тисяч гектарів угідь. Загинули 2 людини. Десятки дістали ушкоджень.

Допомагати грекам боротися з вогняною стихією своїх пожежників надіслали 22 країни. З України приїхали 100 вогнеборців. Вони вже змогли зупинити вогонь в двох селищах. Всього у Греції за 2 тижні зареєстрували майже пів тисячі займань.

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Мер Олімпії Гіоргос Георгіопулос наголосив, що країна опинилася в скрутному становищі. Вогонь загрожує житловим поселенням, культурним пам'яткам і об'єктам історичної спадщини.



Фото жительки острова Евія на тлі пожежі облетіло всі ЗМІ / Фото Getty Images

До того ж під загрозою і курортний сезон. З другого найбільшого острова Греції – Евія – через масштабні лісові пожежі евакуювали майже 3 тисячі людей. Там знищено кілька сотень будинків і вигоріло 2 тисячі квадратних кілометрів угідь. Пожежу на Евії назвали найгіршою в історії країни.