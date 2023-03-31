Парламент Туреччини нарешті голосував за приєднання Фінляндії до НАТО: який результат

Фінляндія на ще один крок наблизилася до вступу до НАТО. Генасамблея парламенту Туреччини ратифікувала протокол про вступ країни до Альянсу.

Зауважимо, що передувало цьому підписання законопроєкту про членство Фінляндії в НАТО. Його під час засідання парламенту підписав президент країни Саулі Нііністьо.

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Туреччина була останньою країною, яка повинна була ратифікувати відповідний протокол. Напередодні це вже зробила Угорщина, яка також зволікала з цим рішенням.

До слова, ще 23 березня 2023 року погодив членство Фінляндії у НАТО Комітет з закордонних справ Туреччини. Після цього й стало зрозуміло, що остаточне рішення повинен ухвалити парламент.

Власне, 30 березня на Генеральній асамблеї Великих національних зборів Туреччини на цьому питанні поставили крапку, погодивши вступ Фінляндії до Альянсу.

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