Туреччина скористалася слабкістю Росії, – експерт про початок військової операції "Кіготь-меч"

Туреччина оголосила про проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку. Її мета – "запобігти терористичним нападам на наш народ з півночі Іраку та Сирії". Реджеп Ердоган саме зараз розпочав ці дії, адже користується ослабленістю Росії в регіоні.

Про це 24 каналу розповів редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, очільник Туреччини намагається якнайбільше використовувати свій вплив на Путіна, щоб отримати те, що йому потрібно. Ердоган так вчинив вже в Вірменії та інших регіонів. Зараз постало питання Сирії.

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Заважали домовленості з Іраном та Росією

Як зауважив Фараджаллах, Туреччина на початку повстання в Сирії займала ворожу позицію до президента країни Башара Асада. Якби тоді Москва не підтримала режим Асада, навряд чи він так довго протримався.

Туреччина неодноразово попереджала, що має намір почати військові операції з метою зробити "коридор безпеки" глибиною 30 кілометрів на півночі Іраку та Сирії,

– зазначив експерт.

За його словами, здійсненню цього наміру заважали попередні домовленості з Іраном і Росією. Остання була під час тристоронньої зустрічі в Тегерані Туреччини, Ірану та Росії, яку Путін намагався подати, як свою перемогу.

"Сьогоднішня ситуація говорить про те, що усі домовленості, яких було досягнено тоді, не дійсні", – вважає редактор порталу "Україна по-арабськи".

Час домогтися своїх цілей

На його думку, Ердоган розуміє, що зараз найкращий час домогтися своїх цілей:

обеззброїти курдських військових;

залишити в Сирії озброєну опозицію, яка підтримає Туреччину, а інші опозиційні сили – ні. Для цього Ердогану потрібно заглибитись на півночі Сирії й там закріпитися на деякий час.

Для таких дій Туреччині потрібен був привід, і він стався, коли тиждень тому в Стамбулі пролунав вибух,

– наголосив Фараджаллах.

Путін зливає Асада

Як зазначив експерт, Путін нещодавно підписав наказ про те, що запрошує найманців, він їх називає добровольцями, у свою країну, щоб взяти участь у війні з Україною.

Це дуже неприємний сигнал для Асада. Він тримається за кожного солдата, а тому від'їзд військових з Сирії залишить його без підтримки,

– вважає співрозмовник.

За його словами, ймовірно існують домовленості про те, що Путін зливає Асада і залишає його самого розв'язувати питання з Туреччиною. А оскільки США та ЄС мовчать з приводу дій Туреччини, схоже Ердоган отримав "зелене світло" на те, щоб саме Туреччина "хазяйнувала" у Сирії.

"Користуючись послабленням Росії в регіоні, настав час інших гравців – а саме Туреччини домогтися контролю на півночі Сирії. Далі почнуться торги з Асадом. Або він погодиться на те, що Ердоган йому запропонує, або ні й тоді будуть розгортатися інші сценарії подій", – вважає Мохаммад Фараджаллах.

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