Туреччина також купує українське зерно, яке вкрала Росія, – посол

Росіяни займаються мародерством в Україні на найвищому рівні. Окрім пральних машин, вони вкрали ще й тонни нашого зерна.

Серед країн, які купують крадене українське зерно, виявилась і Туреччина. Про це повідомив посол Василь Боднар.

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Злочин мають розслідувати

За словами посла, треба з'ясувати, хто причетний до цього.

Василь Боднар вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування, щоб виявити, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Туреччина обіцяла доправити наше зерно на ринки

Війна Росії в Україні загрожує голодом у світі та зростанням цін на продукти. Адже Росія заблокувала наші порти й ми не можемо експортувати зерно. Туреччина обіцяла допомогти Україні з експортом.

Турецькі дипломати під егідою ООН підготували ​​дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи, яка виникла через триваючу війну. Її мали б обговорити на зустрічі України, Росії, Туреччини та представників ООН, яку анонсувала саме Туреччина.

Президент країни Реджеп Ердоган навіть поговорив телефоном із Путіним щодо цього питання. Паралельно була окрема розмова з Зеленським. Путін нібито сказав, що Росія готова сприяти безперешкодним перевезенням вантажів у координації зі своїми турецькими партнерами, у тому числі зернових з українських портів.

У розмові з Зеленським Ердоган підкреслив, що Туреччині важливо створити безпечний коридор для експорту української сільськогосподарської продукції морем на зовнішні ринки.

Туреччина повідомляла, що українська та російська сторони позитивно оцінили ідею. Сподіваються, що порти розмінують, а запаси зерна безпечно потраплять на ринки.

Росія краде зерно в Україні

Міністерства аграрної політики та продовольства України повідомляло, що Росія вже встигла вкрасти в нас 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів. З Харківської, Донецької та Луганської областей крадене зерно вивозиться в Росію, натомість із Запорізької та Херсонської областей – в окупований Крим. А вже звідти намагаються кораблями відправити його в інші країни, де це зерно можна продати.

Однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в Єгипті відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускали, що з Сирії далі викрадене зерно можуть перевозити до країн Близького Сходу через контрабанду. Окрім зерна, в українських розвідників є інформація, що окупанти викрадають й інші овочі: буряк, картоплю, капусту та інше.

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