Не політика країни: чому Туреччина в обхід санкцій допомагає Росії

Туреччина залишається для українців дуже загадковою країною. З одного боку, вона не визнає анексію територій України та продає нам зброю, а з іншого, торгує з Росією та не вводить санкції. Причиною може бути відкрита економіка та ігнорування влади.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Туреччина чітко на стороні України, але вона не забороняє приватним компаніям торгувати з Росією.

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Туреччина за Україну

Михайло Шейтельман зазначив, що позиція саме турецької держави чітко демонструє підтримку України у війні та засудження дій Росії.

Вони постачають нам усе для війни – це, по перше. А по-друге, вони відкрито та постійно кажуть, що усі території потрібно віддати, Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій, а Крим – це Україна. Немає куди бути більш послідовним на стороні України,

– сказав політтехнолог.

Але при цьому в Туреччині зберігають торгівлю з Росією та отримують із цього вигоду. На думку, Шейтельмана, турецькі компанії не втрачають нагоди "підгодуватись на пораненій Росії".

Політтехнолог переконаний, що торгівля з Росією – це не позиція Туреччини як держави, а складова відкритої економіки цієї країни, компанії якої здійснюють цю торгівлю, а держава їм не забороняє.

Я не думаю, що це держава Туреччина. Цим не займається турецька держава. Просто – це вільна економіка, по-справжньому. Ті, хто були в Туреччині бачили, що це побудовано на підприємницькій ініціативі, що це шалена зростаюча економіка,

– зазначив Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що Туреччина реагує на публікації, в який викривають турецький бізнес на наданні підсанкційних послуг або товарів російським компаніям. Так, наприклад турецький оператор з обслуговування літаків Boeing, Havas забезпечував краденим літакам російських авіакомпаній технічне обслуговування.

Політтехнолог переконаний, що Туреччина на стороні України: дивіться відео

За словами Шейтельмана, після низки скандалів, публікацій та після того, як на це відреагували у Держдепі США й відправили цю реакцію до турецької влади, компанія Havas заявила, що може припинити таке обслуговування.

З Китаєм ситуація інакша

Як пояснив політтехнолог, у Китаї інший підхід до економіки. На кожну компанію мають вплив партійні функціонери, а отже бізнес не має такої свободи як в Туреччині. Китай любить конкурувати зі США, а тому вдається до різних способів вигравати певні преференції.

Шейтельман зауважив, що Китай, на відміну від Туреччини так і не визначився з приводу підтримки чи не підтримки війни Росії проти України.

Китай же ніколи не заявляв, що у них конкретна позиція по війні. Він так, в цілому, то засуджуємо, ядерною зброєю не можна погрожувати, в цілому ми проти війни, але ми не на чиїй стороні,

– сказав політтехнолог.

Таким чином, Китай виторговує для себе преференції. Коли заявляє про постачання до Росії товарів подвійного призначення або запчастин для винищувачів, на це реагують у США й щоб Китай цього не робив, пропонують якісь домовленості.

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