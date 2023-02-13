Туреччина і Вірменія вперше за 35 років відкрили кордон
Джерело:TRT Haber
Вірменія і Туреччина через землетрус відкрили кордон на КПП. Він був "заморожений" 35 років
Вірменія і Туреччина, наземний кордон між якими закритий, відкрили один з пунктів пропуску задля проїзду конвою з гуманітарною допомогою постраждалим від землетрусу.
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Вірменія надала гуманітарну допомогу Туреччині
Зазначають, що країни домовилися відкрити для проїзду КПП "Аліжан", щоб у Туреччину змогли проїхати п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою, яку зібрали вірмени.
Вірменська сторона уточнює, що конвой перетнув кордон вранці 11 лютого.
Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році. Причиною також був землетрус. Однак того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць.
Тоді внаслідок стихійного лиха, відомого як Спітакський землетрус, загинуло щонайменш 25 тисяч людей.Зверніть увагу! Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.
Що відомо про напружені відносини між Туреччиною та Вірменією
- Зазначимо, що авіасполучення між Туреччиною та Вірменією існує, наземний кордон між країнами постійно закритий з 1993 року через вкрай складні відносини між ними.
- Відносини між країнами є напруженими як з історичних причин. Зокрема, через те, що Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
- Вірменія, як і багато країн світу, вважає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак Туреччина з таким визначенням не згодна. Між країнами немає дипвідносин, кордон між ними закритий. При цьому Анкара та Єреван ведуть переговори щодо покращення відносин.