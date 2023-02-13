Туреччина і Вірменія вперше за 35 років відкрили кордон

Вірменія і Туреччина через землетрус відкрили кордон на КПП. Він був "заморожений" 35 років

Вірменія і Туреччина, наземний кордон між якими закритий, відкрили один з пунктів пропуску задля проїзду конвою з гуманітарною допомогою постраждалим від землетрусу.

Дивіться також У Туреччині собака приніс шматок хліба на руїни будинку, під якими його господар

Вірменія надала гуманітарну допомогу Туреччині

Зазначають, що країни домовилися відкрити для проїзду КПП "Аліжан", щоб у Туреччину змогли проїхати п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою, яку зібрали вірмени.

Вірменська сторона уточнює, що конвой перетнув кордон вранці 11 лютого.

Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році. Причиною також був землетрус. Однак того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць.

Тоді внаслідок стихійного лиха, відомого як Спітакський землетрус, загинуло щонайменш 25 тисяч людей.

Що відомо про напружені відносини між Туреччиною та Вірменією

Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.