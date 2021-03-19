Туреччина заявила про ракетний обстріл своєї території з боку Сирії

Турецька провінція Кіліс зазнала ракетного обстрілу з території Сирії. Про це 18 березня заявило міністерство оборони Туреччини.

Ракети прилетіли з частини Сирії, на якій перебувають російські військові. Тож про інцидент проінформували Росію.

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Ракетна атака з Сирії на Туреччину: що відомо

Міністерство оборони Туреччини 18 березня заявило про ракетний обстріл турецької території – провінції Кіліс – із території Сирії.

Постраждалих начебто немає, бо снаряди впали на пустельну місцевість. Але турецькі військові відкрили вогонь у відповідь.

"Росію повідомили про необхідність припинення вогню. Наші війська в регіоні також попереджені", – сказали у відомстві. І запевнили, що в Анкарі уважно стежать за розвитком ситуації.

14 березня міноборони Туреччини вже звинувачувало Сирію в ураженні ракетами двох населених пунктів у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Тоді загинули щонайменше 4 людини.

Чому повідомлення про обстріл Туреччини з Сирії викликають занепокоєння

Зверніть увагу: в обох випадках ракети випустили з установок, розташованих на півночі Сирії.