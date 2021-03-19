Туреччина заявила про ракетний обстріл своєї території з боку Сирії

Турецька провінція Кіліс зазнала ракетного обстрілу з території Сирії. Про це 18 березня заявило міністерство оборони Туреччини.
Джерело:Anadolu
Ракети прилетіли з частини Сирії, на якій перебувають російські військові. Тож про інцидент проінформували Росію.
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Ракетна атака з Сирії на Туреччину: що відомо
- Міністерство оборони Туреччини 18 березня заявило про ракетний обстріл турецької території – провінції Кіліс – із території Сирії.
- Постраждалих начебто немає, бо снаряди впали на пустельну місцевість. Але турецькі військові відкрили вогонь у відповідь.
"Росію повідомили про необхідність припинення вогню. Наші війська в регіоні також попереджені", – сказали у відомстві. І запевнили, що в Анкарі уважно стежать за розвитком ситуації.
14 березня міноборони Туреччини вже звинувачувало Сирію в ураженні ракетами двох населених пунктів у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Тоді загинули щонайменше 4 людини.Зверніть увагу: в обох випадках ракети випустили з установок, розташованих на півночі Сирії. Цей район контролюють сирійські курди, підтримувані Росією.
Чому повідомлення про обстріл Туреччини з Сирії викликають занепокоєння
- Нагадаємо, рік тому, у лютому 2020, війська сирійського диктатора Башара Асада, якого активно підтримує Володимир Путін, напали на турецьких військових. Загинули 36 людей, десятки зазнали травм і поранень.
- 1 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". За кілька днів активних бойових дій турки знищили десятки танків (включно з російськими) і понад 2000 бійців режиму Асада (серед яких були й росіяни).
- 5 березня після майже шестигодинних переговорів Ердогана з Путіним вдалося досягти домовленості про припинення вогню. Однак цілком порозумітися сторонам щодо політики в регіоні не вдалося й досі.