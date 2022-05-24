Туреччина заявила про спецоперацію у Сирії для розширення 30-кілометрової безпекової зони

Туреччина планує здійснити воєнну спецоперацію з метою розширення 30-кілометрової безпекової зони на південному кордоні з Сирією. Збройні сили країни мають розпочати її 26 травня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган на брифінгу за підсумками засідання уряду країни ввечері 23 травня. Він зазначив, що спецоперація необхідна для захисту держави від терористичної загрози.

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Воєнна спецоперація Туреччини на кордоні з Сирією

Ердоган підкреслив, що воєнна спецоперація буде націлена на ті території Сирії, що становлять загрозу й є джерелами нападів на Туреччину.

Ми працюємо над створенням 30-кілометрової зони безпеки вздовж наших південних кордонів. Райони, що є центром нападів проти нашої держави (Туреччини – ред. 24 канал), є пріоритетом. Щойно Збройні сили та розвідувальні служби завершать підготовку, ця операція розпочнеться,

– заявив Ердоган.

Йдеться про північні регіони Сирії, які наразі контролюються підрозділами Сил самооборони сирійських курдів (YPG).

До слова, остаточно рішення щодо воєнної спецоперації має ухвалити Рада національної безпеки Туреччини 26 травня. Очікується, що одразу після цього Збройні сили країни почнуть реалізовувати план щодо створення 30-кілометрової безпекової зони між Туреччиною та Сирією.

Карта запланованої спецоперації Туреччини / Фото SavunmaSanayiST.com

Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, оскільки вважає, що вони підтримують "терористів"

Нагадаємо, що раніше Туреччина офіційно виступила проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Реджеп Ердоган назвав скандинавські країни "осередком тероризму" й додав, що Анкара скаже "ні" їхньому вступу у Північноатлантичний альянс.

Президент США Джо Байден переконаний, що всередині НАТО вдасться досягти компромісу щодо вступу Швеції та Фінляндії. На його думку, розширення Альянсу буде корисним для всього військового об'єднання й Туреччина не завадить цьому. "Усе буде гаразд", – наголосив Байден, коментуючи категоричні висловлювання Ердогана щодо приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії.

Згодом Туреччина оприлюднила офіційні вимоги, без виконання яких, за заявою, не підтримає вступ Швеції до НАТО. В адміністрації Ердогана зокрема наголосили, що країна-претендент на вступ повинна припинити підтримувати Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена – ці організації Анкара вважає терористичними.

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