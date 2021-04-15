Туреччина зберігає нейтралітет у відносинах України та Росії

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у ситуації між Україною та Росією. В Анкарі кажуть, що мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість.

Турецька позиція заснована на відкритому та конструктивному діалозі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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США не розміщатимуть кораблі у Чорному морі

Як повідомило TimeTurk, Чавушоглу офіційно підтвердив, що США не будуть поки розміщувати свої кораблі в Чорному морі.

Представники США розповіли про це турецькій стороні, тепер чекають письмового підтвердження.

Якщо кораблі не пройдуть сьогодні, процес попереднього повідомлення за 15 днів розпочнеться знову. Вчора з нами усно зв'язалися з США і сказали, що скасували розміщення,

– сказав міністр.

Що цьому передувало