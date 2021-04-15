Туреччина зберігає нейтралітет у відносинах України та Росії

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у ситуації між Україною та Росією. В Анкарі кажуть, що мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість.
Джерело:NTV
Турецька позиція заснована на відкритому та конструктивному діалозі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
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США не розміщатимуть кораблі у Чорному морі
Як повідомило TimeTurk, Чавушоглу офіційно підтвердив, що США не будуть поки розміщувати свої кораблі в Чорному морі.
Представники США розповіли про це турецькій стороні, тепер чекають письмового підтвердження.
Якщо кораблі не пройдуть сьогодні, процес попереднього повідомлення за 15 днів розпочнеться знову. Вчора з нами усно зв'язалися з США і сказали, що скасували розміщення,
– сказав міністр.
Що цьому передувало
- На тлі стягування російських військ до кордону та окупованого Криму в мережі з'явилась інформація про відправлення кораблів США у Чорне море. Це мало бути сигналом для Кремля про те, що за його діями стежать.
- ЗМІ писали, що до Чорного моря увійдуть американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt.
- NTV повідомляв, що Вашингтон розповів Анкарі про свої плани 9 квітня, адже запит про це потрібно було надіслати відповідно до конвенції Монтре.
- Однак потім у медіа зазначили, що США скасували заплановане розміщення своїх бойових кораблів у Чорному морі. Це сталось після телефонної розмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.