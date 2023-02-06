Смертоносний землетрус у Туреччині: афтершоки можуть тривати місяць
Джерело:АПА
Смертоносний землетрус у Туреччині за один день вже забрав кілько сотень життів. Та афтершоки можуть тривати ще кілька тижнів.
Про це заявив на пресконференції генеральний директор Республіканського центру сейсмологічної служби при Національній Академії Наук Азербайджану Гурбан Етірмішлі.
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Землетрус у Туреччині передбачили ще 3 лютого
За його словами, афтершок землетрусу в Туреччині може тривати один місяць.Зверніть увагу. Афтершоки – це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов'язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.
Також слід зазначити, що стихійне лихо в Туреччині передбачав сейсмолог і дослідник з Нідерландів Френк Хугербітс. Він попереджав про небезпеку ще 3 лютого.
Хугербітс, якого дехто називає шарлатаном, писав у твітері, що землетрус із магнітудою 7,5 "рано чи пізно" відбудеться у вказаному регіоні. Він писав, що катаклізм загрожує південно-центральній Туреччині, Йорданії, Сирії чи Лівану.
Дослідник, який раніше також передбачав деякі землетруси, у твітері висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусу.
Що відомо про землетрус у Туреччині
- У понеділок, 6 лютого, Туреччину сколихнув потужний землетрус. Близько обіду в Туреччині стався ще один землетрус. Станом на 13:00 за турецьким часом, внаслідок потужного землетрусу загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення.
- За словами президента Реджепа Ердогана, землетрус став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.
- Землетрус мав магнітуду 7,7. Пошуково-рятувальні роботи на завалах будівель у зоні землетрусу тривають на безперебійній основі.
- Епіцентр землетрусу був поблизу турецького міста Газіантеп. Землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії, де загинуло близько 400 людей.
- Наразі МЗС України з'ясовує, чи є серед постраждалих українці. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині. Всього допомогу Туреччині готові надати понад 40 країн.