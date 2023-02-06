Смертоносний землетрус у Туреччині: афтершоки можуть тривати місяць

Смертоносний землетрус у Туреччині за один день вже забрав кілько сотень життів. Та афтершоки можуть тривати ще кілька тижнів.

Про це заявив на пресконференції генеральний директор Республіканського центру сейсмологічної служби при Національній Академії Наук Азербайджану Гурбан Етірмішлі.

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Землетрус у Туреччині передбачили ще 3 лютого

За його словами, афтершок землетрусу в Туреччині може тривати один місяць.

. Афтершоки – це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов'язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Також слід зазначити, що стихійне лихо в Туреччині передбачав сейсмолог і дослідник з Нідерландів Френк Хугербітс. Він попереджав про небезпеку ще 3 лютого.

Хугербітс, якого дехто називає шарлатаном, писав у твітері, що землетрус із магнітудою 7,5 "рано чи пізно" відбудеться у вказаному регіоні. Він писав, що катаклізм загрожує південно-центральній Туреччині, Йорданії, Сирії чи Лівану.

Дослідник, який раніше також передбачав деякі землетруси, у твітері висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусу.

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