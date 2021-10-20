У Туреччині авто влетіло на "зебрі" у пару з України: є загиблий
20 жовтня 2021 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:News-Turk
У турецькій Анталії сталася ДТП за участю українців. Туристів на пішохідному переході збила автівка. На жаль, є жертва аварії.
ДТП трапилася нещодавно в районі Аланії, в курортному селищі Окурджалар у вечірній час.
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Пару українців авто збило на "зебрі"
Пара, яка приїхала до Туреччини з Житомира, вийшла за покупками до магазину. Чоловік та жінка переходили дорогу пішохідним переходом, коли їх на великій швидкості збило авто.
Чоловік у результаті аварії загинув
Внаслідок ДТП 62-річний чоловік загинув на місці інциденту ще до приїзду медиків. Його 55-річну супутницю у важкому стані доставили в реанімаційне відділення однієї з лікарень регіону.
Водія автівки затримали співробітники жандармерії.
Попередня ДТП з українцями у Туреччині
- У турецькому місті Мугла 13 вересня автобус з українськими туристами зіткнувся з транспортом, який перевозив студентів. У результаті аварії 1 людина загинула, ще щонайменше 30 – отримали травми.
- ДТП трапилася через те, що у 54-річного водія екскурсійного автобуса стався серцевий напад і він не зміг керувати транспортом.