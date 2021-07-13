У Туреччині чоловіки станцювали на воротах християнської церкви: їм загрожує в'язниця
Джерело:turkishminute
У Стамбулі троє чоловіків станцювали біля брами вірменської церкви. Їхні дії обурили місцевих жителів, які наголосили, що це неповага до християнства.
В мережі опублікували відео, як двоє чоловіків танцюють біля хреста на вершині воріт. Натомість третій стояв біля них. За такі дії молодикам може загрожувати тюремний термін.
Читайте також В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: багато загиблих
Крім того, на відео видно, що біля церкви є багато людей. Вони теж підтанцьовували, однак поруч, а не на воротах храму.
Люди обурились
Вірменська громада у Туреччині обурена через такий інцидент. Активісти засудили дії молодиків, назвавши їх ганьбою. Вони закликали почати розслідування та покарати танцюристів.
Відреагував і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він назвав ситуацію провокативною.Зверніть увагу! Схожий інцидент був і в Україні. Декілька дівчат у центрі Києва вирішили розважитися у церкві Різдва Христового в ніч на Великдень. Вони курили, розпивали алкоголь у храмі і задували свічки. Згодом свої дії підлітки виклали у мережу. Українці теж відреагували різко.