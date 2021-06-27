У Туреччині на популярному курорті виникла масштабна пожежа: туристів евакуюють
27 червня 2021 , 15:27Читать новость на русском
Джерело:Anadolu Agency
На турецькому популярному курорті Мармаріс спалахнула лісова пожежа Вогонь пересунувся в сторону курортів. Місцева влада евакуєю туристів.
Спалахнули дерева на схилах пагорба. Це сталось неподалік населеного пункту. Осередок займання швидко збільшується.
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Як реагують туристи
Зазначили, що туристи не панікують, вони з цікавістю дивляться на пожежу. Влада переконує, що пожежа не становить загрози для населених пунктів.
Рятувальники й надалі працюють. Залучили 10 вертольотів. Пожежні бригади докладають усіх зусиль. Наразі встановлюють деталі подій.
Чи є жертви
У ЗМІ пишуть, що є 1 загиблий. Інформації про постраждалих поки немає.
Крім того, вогонь пошкодив 2 вілли.
Останні пожежі у світі
- В Італії на трасі між містами П'яченца та Фіоренцуола сталася ДТП за участі автомобіля та двох вантажівок. Вибухнула цистерна зі зрідженим газом та спалахнула пожежа. У результаті загинули 2 далекобійники.
- У місці обвалення багатоповерхівки у Маямі спалахнула пожежа. Загоряння було глибоко під завалами.
- У США в містечку Роктон у штаті Іллінойс сталася пожежа на хімічному підприємстві. Місцева влада оголосила термінову евакуацію.