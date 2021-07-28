У Туреччині масштабні лісові пожежі: вогонь добрався до Анталії – фото, відео
Джерело:Anadolu Agency
У Туреччині 28 липня вирують потужні лісові пожежі. Вогонь охопив Манагавт – район курортної Анталії. Людей терміново евакуюють.
Пожежа спалахнула в лісовій зоні в околицях Єнікой. Причина займання невідома.
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Вогонь дуже швидко поширюється
Полум'я швидко поширюється через вітер. Крім пожежників з Анталії, залучили групи рятувальників із сусідніх міст.
Дивіться відео, як в Анталії вирує пожежа:
Людей евакуюють
Тих, хто був удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали з району, посадивши у транспортні засоби. Губернатор Манавгата попередив, що вогонь рухається до населених пунктів. Через пожежу також вивезли людей у мікрорайонах Евренсекі, Калемлер та Єнікой.
Міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдеміррі невдовзі прибуде до регіону.
Евакуація людей / Фото Anadolu Agency
Тварини гинуть
Наголосили, що вогонь пошкодив деякі будинки. Крім того, лісова пожежа забирає життя багатьох тварин.
Щоб погасити вогонь, залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.Зверніть увагу! Від пожеж потерпає не лише Туреччина. У Греції також горять ліси. Так, напередодні пожежа спалахнула в районі Стаматі в столичному окрузі Аттика. Вогонь рухається у напрямку Афін.
Помаранчеве небо через пожежу / Фото Anadolu Agency