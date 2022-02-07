У Туреччині внаслідок обвалу снігом навісу гірськолижного центру постраждали люди

У турецькій Анталії сніг обвалив навіс одного з туристичних об'єктів. Унаслідок інциденту постраждали 8 осіб.

Індент трапився у гірськолижному центрі "Саликент", який розташований в масиві Бейдаглари.

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Вісьмох людей, які постраждали, з-під завалів і снігу витягли жандарми, співробітники об'єкту та туристи. Згодом відпочивальників доправили гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.

У гірськолижний центр прибули й бригади Управління із запобігання та ліквідації наслідків НС.

Снігопад паралізував аеропорт Стамбула

Снігопад у Туреччині паралізував найбільш завантажений аеропорт Європи.

На Летовищі у Стамбула під снігом обвалився дах одного з вантажних терміналів.

Його закрили, а сотні людей так і не змогли потрапити до місця призначення.

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