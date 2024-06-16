У Туреччині вважають, що протистояння Росії та України може географічно розширитись

Росія неодноразово погрожувала, що після того, як здобуде перемогу в Україні, продовжить війну проти держав НАТО, У Туреччині висловились про географічне розширення протистояння Росії та України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на саміті миру сказав, що зараз існує ризик географічного виходу війни за межі України. Про це свідчить посилення поляризації на глобальному рівні.

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Потрібно покласти край війні

Крім цього, за словами Фідана, війна Росії проти України має ризик залучення зброї масового знищення.

Ми вже спостерігаємо поглиблення розломів і посилення поляризації на глобальному рівні. Це все більше стає війною більше, ніж між Росією та Україною... Ця руйнівна звичайна війна має невід'ємний ризик залучення зброї масового знищення, – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини також зазначив, що саміт миру є спробую уникнути цих ризиків та закінчити війну. Він нагадав про дипломатичні зусилля Туреччини припинити війну. Зокрема, Фідан сказав, що Стамбульські переговори в березні 2022 року та Чорноморська зернова ініціатива стали ознаками того, що дипломатія та переговори дійсно можуть принести прогрес.

Він наголосив, що Туреччина готова прийти цьому процесу.

Водночас, за його словами, саміт міг би бути більш результативним, якби там була присутня Росія. Також він наголосив на тому, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Наше бачення миру є реалістичним, інклюзивним і практичним. Ми прагнемо створити шлях для досягнення цієї мети,

– підкреслив Хакан Фідан.

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