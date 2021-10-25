У Туреччині затримали 7 російських туристів через підпал лісу
25 жовтня 2021 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Shot
У турецькій Анталії затримали 7 росіян, яких підозрюють у підпалі лісу. Самі ж туристи запевняють, що опинились у місці займання випадково.
Російські дипломати підтвердили затримання своїх співгромадян. Зараз вони перебувають під вартою.
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Наступне засідання суду відбудеться через тиждень. За попередньою інформацією, росіянам може загрожувати до 7 років в'язниці.
Росіяни кажуть про випадковість
Туристи пояснюють, що випадково опинились на Лікійській стежці. Мовляв, вони хотіли допомогти погасити займання, яке виникло не через їхню провину.
Лікійська стежка закінчується в'язницею,
– кажуть туристи.
Вони також опублікували відеозвернення із поясненнями ситуації.
Масштабні пожежі у Туреччині: головне
- Наприкінці липня 2021 року Туреччину охопили масштабі лісові пожежі. Вогонь охопив курортні міста країни. Він швидко поширювався через вітер.
- Туристів евакуювали, а дехто навіть був вимушений ночувати на пляжах. На жаль, займання забрали життя щонайменше 8 людей.
- Правоохоронці розглядали підпал як основну версію виникнення пожеж. Затримали 7 осіб, яких підозрювали у цьому.
- Вже 11 серпня турецька влада заявила, що пожежі взяли під контроль.