У Туреччині знову стався землетрус: в епіцентрі – Хатай

На кордоні Сирії та Туреччини 20 лютого стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Повідомляють про руйнування в провінції Хатай.

Про це повідомили в низці турецьких ЗМІ та Європейсько-середземноморському сейсмологічному центрі.

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У Туреччині стався землетрус

В районі міста Самандаг у Хатаї 20 лютого стався землетрус магнітудою близько 6 балів.

Земля вислизала у нас з-під ніг. Ми були в наметовому містечку, нас неймовірно трясло. У багатьох місцях люди палять печі. Діти були дуже налякані,

– повідомив кореспондент CNN TÜRK Бусе Девірен.

За його словами, це був неймовірно сильний землетрус – не схожий на афтершок.

"Зараз тут повно диму. Напевно, ті будівлі, які досі не завалилися, впали", – підсумував Девірен.

За інформацією Sozcu, в Хатаї сталися 2 землетруси поспіль:

о 20:04 землетрус магнітудою 6,4 в районі міста Дефне;

о 20:07 землетрус магнітудою 5,8 в районі Самандагу.

Відомо, що підземні поштовхи відчувалися по всій зоні лиха.