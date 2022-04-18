Турецькі військові літаки та спецпризначенці розпочали активні дії на півночі Іраку

Військова авіація та спецпідрозділи Туреччини перейшли до активних дій на півночі Іраку. Вони завдали удари по об'єктах курдських бойовиків.

Про це 18 квітня заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Він розповів, що саме атакували в рамках нової операції Claw Lock.

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Вдарили не лише по курдах

Туреччина в атаці, зокрема, використовувала свої військові літаки, гелікоптери та безпілотники. Також усе відбувалося за підтримки артилерійських підрозділів.

Операція, за словами Акара, спрямована на райони Метіна, Зап і Авасін-Басьян на півночі Іраку. Проте також зачепили обстрілами "приїжджих" бойовиків, які зайшли в регіон сушею.

Поки що наша операція триває успішно, як і планувалося. Цілі, визначені на першому етапі, захоплені,

– сказав Хулусі Акар.

Що саме атакували турецькі службовці:

об'єкти курдських бойовиків;

табори;

тунелі;

укриття;

місця зберігання боєприпасів.

Війна, що триває десятиріччями

Туреччина проводить операцію, яка спрямована на "запобігання терористичним нападам". Також атаки аргументують "забезпеченням безпеки кордонів".

Наступ є частиною турецької кампанії в Іраку та Сирії, яку вони проводять для боротьби з бойовиками Робітничої партії Курдистану. Також країна бореться із сирійськими курдами. Обидва з цих об'єднань у Туреччині визнані терористичними.

Схожі повітряні удари по північному Іраку не рідкість. Ба більше, Туреччина також часто посилає в регіон своїх військових.

Курди вперше підняли зброю проти турецької держави ще в 1984 році. Конфлікт переважно тривав на південному сході Туреччини. Тоді загалом загинули понад 40 000 людей.

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