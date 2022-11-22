Легенда захисту: як броньовик Kirpi допомагає ЗСУ безпечно долати відстані на фронті

Цей броньовик захищений з усіх боків потужною бронею. Його корпус може витримати артилерійські осколки, гранатні та навіть бронебійні боєприпаси.

Це "Їжак" – турецький бронетранспортер Kirpi, який Україна отримала в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Завдяки цьому наші військові тепер працюють з броньовиками класу MRAP, тобто захищеними від засідок, мін та саморобних вибухових пристроїв.

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Як кажуть в компанії виробника, це практично легенда з найвищим рівнем захисту в категорії протимінно стійких автомобілів.

Kirpi – серйозна розробка турецьких інженерів

Над розробкою цього броньовика працювала і продовжує працювати турецька компанія ВМС. Контракт на проєктування такої зброї інженери отримали ще у 2009 році, а вже у 2014 році показали перший результат.

Kirpi став броньовиком, який підтримує різні модулі озброєння і легко з ними інтегрується. За потреби його можна оснастити навіть протитанковим озброєнням.

Kirpi – легенда у категорії протимінно стійких автомобілів / Фото Army Technology

Та головне – це його захист та можливість долати найрізноманітніші виклики на полі бою. Турецькі інженери добре постаралися, аби Kirpi став серйозним, конкурентоспроможним та надійним броньовиком.

Kirpi має добре броньовану кабіну, яка захищає військових

Kirpi має добре броньовану кабіну, яка всередині обладнана різноманітними технологіями та елементами для комфорту й ефективності використання. Наприклад, у броньовику є:

GPS-система;

камера заднього огляду;

автоматична система пожежогасіння.

Для зручності ведення вогню в корпусі є 4 амбразури для стрілецької зброї і 4 куленепробивні вікна. Крім того, сам автомобіль оснащений вибухостійкими сидіннями.

Kirpi дозволяє експериментувати з різноманітним озброєнням

Зверніть увагу! Всередині броньовика можуть сидіти 12 військовослужбовців у повному спорядженні. І вони в цілковитій безпеці, адже V-подібний корпус Kirpi зроблений зі сталевої броні та може відбивати вибухи мін від машини.

На даху Kirpi, як і в більшості бронетранспортерів, передбачене місце для кулеметника. На вибір 2 варіанти – калібру 7,62 або 12,7 міліметра. Однак за потреби в машину можна інтегрувати будь-яке інше озброєння – навіть із дистанційним керуванням.

Простота конструкції та сучасні цифрові системи дозволяють експериментувати з різноманітним озброєнням.

Однак все залежить від потреб і специфіки бою. Все ж таки це бронетранспортер і його першочергове завдання – доставляти піхоту на поле бою, прикриваючи їхній наступ вогнем. А кулемет із такими завданнями справляється відмінно. Тим паче, що він може обертатися на 360 градусів.

Які переваги має Kirpi

Kirpi бувають в різних варіантах: 4х4 або 6х6. Існують різні типи цих бронеавтомобілів – командно-штабні, медичні, евакуаційні тощо. Кожен з них призначений для конкретного типу завдань.

Однак в усіх однакові характеристики двигуна. Усі бронеавтомобілі мають 6-літровий турбодизельний двигун потужністю 375 кінських сил. Він працює в парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Kirpi – швидкі та маневрові броньовики / Фото BuildingTECH

У комплексі вони роблять Kirpi надзвичайно швидким та маневровим броньовиком. І саме такі потужні машини ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками.

Технічні характеристики броньовика Kirpi

Що стосується тактико-технічних характеристик, то Kirpi має майже 7,5 метрів у довжину, понад 3 метри заввишки і понад 2,5 метри завширшки. Важить він при цьому понад 18 тонн.

Екіпаж складається з 3 людей, які можуть перевозити до 12 десантників. З озброєння є кулемети калібру 7,62 або 12,7 міліметра. Максимальна швидкість, яку може розвивати цей броньовик, досягає 100 кілометрів на годину.

Броньовики Kirpi, які змінюють хід війни: дивіться відео

Kirpi – суттєва допомога ЗСУ на фронті

Перша партія новеньких Kirpi надійшла до України в кількості 50 одиниць. Їх одразу ж розподілили між двома бригадами морської піхоти. Наступна партія складатиме понад 100 броньовиків.

Це стане суттєвим посилення для наших військових. Адже завдяки такому транспорту вони можуть безпечно долати відстані на різних ділянках нашого велетенського фронту.

Безсумнівно, така техніка, як Kirpi, сьогодні потрібна на фронті. Адже бронетранспортери – це один із ключових елементів, які потрібні на передовій, особливо під час контрнаступальних дій.

А те, що Kirpi мають протимінний захист, робить броньовик цінною одиницею на полі бою, яка може врятувати не одне життя. У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками залишається сподіватися, що такої техніки на озброєнні ЗСУ тільки більшатиме.