У Карпатах загинув турист: киянин зірвався зі снігового карниза

У неділю, 18 травня, у районі полонини Драгобрат Рахівського району загинув киянин 1964 року народження. Чоловік зірвався зі снігового карниза під час проходження туристичним маршрутом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Повідомлення про інцидент надійшло о 14:17.

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Що відомо про трагедію

Тіло киянина, що зірвався, рятувальники дістали зі снігового намету о 18:30, після чого доправили до урочища Свидовець і передали працівникам поліції.

Усього гірським маршрутом рухалися 6 людей. Інших туристів супроводили до колиби "Перемичка", стан їхнього здоров'я задовільний, медичної допомоги не потребували.

До проведення робіт залучали гірські пошуково-рятувальні відділення села Кваси та селища Ясіня.

Нагадаємо, наприкінці травня в Карпатах вирує негода – видимість обмежена до 70 метрів, сніг формує замети. Уранці неділі на горі Піп Іван було хмарно, температура повітря сягала -2 градусів за Цельсієм.