У курортній Кирилівці справжня навала комарів: моторошне відео

11 липня 2021 , 17:49
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Джерело:

телеграм-канал "ХС Харків"

Після медуз та морських блох відпочивальників у курортній Кирилівці тероризує величезна кількість настирливих комарів. Комах дуже багато і вони залітають прямо у вуха.

Налякані туристи фіксують рій комах на відео та скаржаться на численні укуси.

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У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ та Арабатська стрілка. Натомість ситуація у Приморську дещо краща. 

Відпочивальники просто у розпачі, адже, окрім медуз та морських бліх, які також завдають чимало незручностей, доводиться терпіти ще й комарів. 

Зверніть увагу! Кількість комах могла збільшитися через регулярні дощі та вологу погоду. Як відомо, самки комах відкладають яйця у воду, де личинки розвиваються, харчуються та перетворюються на дорослих особин.

Користувачі у мережі припустили, що місцева влада Кирилівки не труїть комах, саме тому їхня кількість невпинно зростає. 

Що пишуть у коментарях

  • "Їздили минулого місяця. Один вечір було просто жесть, у вуха залітали".
  • "Кожен рік так".
  • "Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... Жесть, а не відпочинок".
  • "Минулого року теж так було пару днів, потім зникли".

 

Автор: Альона Захарова