Ще один турист засвітив у Криму російську ППО С-400, ба навіть із точною геолокацією

У Криму навіть російські туристи вирішили допомагати роботі ЗСУ. Стало відомо вже про другий випадок, коли вони публікували в соцмережах фото із системами протиповітряної оборони. Тепер навіть вказали місце, де відпочивають.

Напередодні таке фото виклала користувачка інстаграму. Проте цього разу світлину на тлі систем С-400 зробив старший чоловік. Він його одразу ж побіг постити в заборонену на території України соцмережу "вконтактє".

До теми Мис Херсонес, аеродром "Бельбек", Севастополь, Саки, Бахчисарай: карта свіжої "бавовни" в Криму

Де розташовані ППО росії в Криму

Це могло так і залишитися звичайними фото з відпочинку. Проте світлини знайшли журналісти "Радіо Свобода". Тому вони не лише їх поширили, а визначили точне місце розміщення.

російські туристи показали комплекси ППО С-400, розташовані під Євпаторією. Згідно з даними місцевої влади, ППО діє в цьому районі майже щодня. Геолокація 45.180317, 33.232232,

– написав журналіст Марк Крутов.



Російський турист відпочиває в Криму / Фото з твітера Марка Крутова

Це максимально російське фото,

– написали в коментарях до публікації.

Що було в минулій публікації ППО в Криму

Тоді дівчина написала "Євпаторія під захистом" і зробила фото території з цими ж системами. Тоді знімок потрапив уже до рук швейцарському досліднику супутникових знімків Бенджаміну Пітте.

Для нього було не надто складним завданням встановити, що сторіс батареї зробили за координатами 45.1809403, 33.2317835.

Нове фото підтверджує розташування батареї ППО під Євпаторією. Техніка прибула на місце близько 20 липня,

– написав Пітте.



Як визначили локацію ППО / Фото з твіттера Бенджаміна Пітта

Водночас – у Криму не припиняються потужні вибухи: дивіться відео