Туристичний автобус у Колумбії зірвався в урвище: є загиблі та десятки постраждалих

У Колумбії автобус, який прямував дорогою Медельїн – Богота, зірвався в прірву. Унаслідок аварії 7 людей загинули, а понад 20 отримали серйозні травми.

Відомо, що серед постраждалих кілька людей перебувають у важкому стані. Крім того, одною із загиблих була вагітна жінка.

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Рятувальники визволяли людей із транспорту. Водночас допомагали жертвам ДТП вибратись із провалля за допомогою мотузок та спеціального обладнання.

Чому автобус зірвався у прірву

За словами мера міста Сан-Луїса (неподалік якого сталася ДТП) Генрі Суареса, автобус злетів у прірву через втрату керування водієм. Він також зазначив, що транспорт був пов'язаний з однією з туристичних компаній.

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