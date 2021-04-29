У Туркменістані заборонили черги за продуктами, незадоволених – затримують

Відтепер у Туркменістані заборонено збиратися перед магазинами у черги, в яких понад 4 людини. Якщо збирається більше осіб – поліція починає погрожувати арештом.

Заборону ввели в Туркменабаді за розпорядженням віцепрем'єра Сердара Бердимухамедова, сина президента Туркменістану. Той заявив, що великі черги "дискредитують імідж" його батька.

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Як тоді ходити у магазин в Туркменістані

За новими правилами, громадянам спершу потрібно реєструватися в магазинах. Потім очікувати на дзвінок, щоб вони змогли купити продукти. Прийти за товаром можна лише в призначений час.

Щобільше, товари продають через "чорний вхід" магазину, а не через основний.

"Винним" погрожує поліція

У Туркменабаді дозволяється шикуватися в чергу максимум до 4 осіб. Інші ж – повинні "ховатися", тож чекають свого часу в найближчих під'їздах будинків. Якщо ж ні – вам загрожуватиме поліція.

Якщо хтось захоче протестувати, поліція загрожує заарештувати його і виключити з черги як покарання,

– зазначив житель Туркменабаду.

Вже з'являються повідомлення про те, що в столиці почали заарештовувати громадян, які порушили заборону на чергу.

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Причина – продовольча криза